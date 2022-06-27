七国集团-北约系列峰会……“美国盟国 VS 中俄”的新冷战超级周. June. 27, 2022 07:57. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、洪秀英记者 weappon@donga.com、gaea@donga.com. 随着七国集团峰会的北约峰会从当地时间26日开始陆续举行，以美国盟国为主的“民主价值同盟”和聚集发展中国家的中国-俄罗斯之间将拉开左右新冷战格局的超级周帷幕。全球新冷战对通货膨胀和经济萧条等全球复合危机产生的影响备受关注。 尹锡悦总统首次作为受到邀请的韩国首脑身份参加北约峰会，他将于29日与美国总统拜登、日本首相岸田文雄举行韩美日首脑会谈。韩日首脑会谈则没有谈拢。 拜登为出席28日为止举行的七国集团峰会而访问德国，26日与德国总理朔尔茨举行首脑会谈，发表了针对中国的“全球基础设施伙伴关系”构想。七国集团将共同支援发展中国家构建社会基础设施，以应对中国的“一带一路”。 拜登还将出席29日、30日在西班牙举行的北约首脑会议，讨论并通过包含应对中国迅速扩大军事影响力的构想在内的北约新战略概念。 俄罗斯总统普京25日表示，“将应对西方的威胁”，并表示将在数月内向与北约接壤的亲俄国家白俄罗斯提供可搭载核弹头的“伊斯坎德尔-M”导弹系统。 与普京总统关系密切的中国国家主席习近平以金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）峰会为契机，邀请亚洲、南美、中东、非洲13个发展中国家领导人参加24日举行的“全球发展高层对话会”，公布了对发展中国家追加投资10亿美元（约1.3万亿韩元）的计划。

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