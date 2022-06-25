欧洲遭受酷暑与山火，中国则因水灾而痛苦. June. 25, 2022 07:25. by 金民 kimmin@donga.com. 欧洲大部分地区因过早的高温天气而痛苦不堪。不仅是西班牙，德国的最高气温也已经超过了40度~43度。法国也创下了100年来最热的5、6月份天气，西南地区的各种活动被取消。 很多人分析说，欧洲出现异常高温现象的主要原因是从北非吹来的热风。北非沙漠高温干燥的灰尘风，还到处引发山火。德国柏林西南部地区17日起发生的山火，19日蔓延到距离市中心20公里的地区，周末有数百人被疏散。数百名消防人员和军队直升机也被动员参加灭火工作，随着20日暴雨的到来，火势逐渐减弱。 希腊埃维亚岛中心地带的森林火灾蔓延，火势蔓延至民宅800米前，当地居民被迫撤离。西班牙加泰罗尼亚地区消防当局表示，过去一周共报告了200多起山火。 一个地区的酷暑还会带来其他地区的集中暴雨。这是因为，气温每上升1度，大气湿度就会增加7%，因此含水较多的空气可能会突然因暴雨倾泻而出。 据美国有线电视新闻网（CNN）21日报道，最近中国南部也遭遇了60年来的创纪录的暴雨，至少有32人死亡。南部广东省因洪水和泥石流，50万人遭受损失。17.76万人被疏散，1729户家房屋被毁。预计中国至少有7个地区遭受了洪灾。广西、广东、福建的降水量创下了1961年以来的最高值。据新华社报道，这三个地区从5月1日至6月15日的平均降雨量为621毫米。这一数值接近2021年中国全境降水量平均值672.1毫米。 专家指出，气候变化和异常高温现象密切相关。据国际统计网站“Ourworld Indata”（数据中的世界）透露，全球化石燃料排放量在1960年仅为9400吨，到2020年剧增到约3.5万吨。研究结果显示，3月印度和巴基斯坦创下122年来的最高气温，东南亚酷暑发生频率在工业化以后增加了30倍左右。 联合国下属的“政府间气候变化专门委员会”4月发表的第六次评估报告中预计，即使各国提出的温室气体减排目标值得以实现，地球温度在今后10年内也将提高1.5度，前景暗淡。

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