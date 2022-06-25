朝鲜召开作战会议时故意展示挂着韩国地图……韩美应尽快修改作战计划. June. 25, 2022 07:25. . 朝鲜劳动党中央军事委员会扩大会议最近审议并批准了“旨在加强战争遏制力的重大问题”。朝鲜给前方部队追加了作战任务，还修改了作战计划。朝鲜媒体在报道这一消息的同时，还公开了军方领导层挂着画有韩方东海岸轴线的地图进行会议的照片。朝鲜国务委员长金正恩亲自主持了为期三天的会议，并表示了“党中央的战略见解和决心”。 朝鲜破例公开修改作战计划的事实，并公开了展开韩国地图的会场，这是露骨的信息，即“以韩国为目标修改了作战计划”。虽然进行了马赛克处理，但地图上包括庆北浦项。此次修改作战计划可能与4月朝鲜试射的新型战术诱导武器的实战部署有关。这是朝鲜称“这是为了战术核武器运用的效果”，炫耀其性能提高的短程导弹。针对韩国的战术核武器威胁，正在进入实际战斗力化阶段。 朝鲜的这种举动从根本上改变了韩半岛内的军事安保格局，从这一点来看，是严重的威胁。也就是说，朝鲜将利用战术核武器推翻此前在大部分常规武器上落后于韩国的劣势格局。据悉，将成为战术核武器连锁试验的第七次核试验也已经做好了准备，强行进行只是时间问题。有分析认为，朝鲜表决通过的“加强战争遏制力的重大问题”可能是批准朝鲜进行第七次核试验。 朝鲜借新冷战格局实现开发和部署战术核武器的企图，这也是个问题。美国邀请包括韩国在内的亚洲国家领导人参加本月末在西班牙举行的北约峰会，寻求扩大反俄、反华战线。中国和俄罗斯以金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）联合应对。趁着国际社会阵营的争斗使制裁讨论变得无力，朝鲜仅今年就发射了19次导弹，进行武力挑衅。 韩美两国为应对朝鲜核武器和导弹威胁，正在制定新的作战计划，以取代现有的“作战计划5015”。但是，从对威胁出现改变进行分析到增强军队战斗力、结构改编等综合作战计划，有时需要数年时间。从目前朝鲜的动向来看，必须比现在加快速度。高级别延伸遏制战略协议机制也要尽快重新启动。如果再不着急，就无法及时阻止朝鲜正在高度化的对韩国核威胁。

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