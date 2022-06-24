558亿韩元！利物浦前锋马内转会至德甲豪门拜仁慕尼黑队. June. 24, 2022 07:53. by 兪載泳 elegant@donga.com. 英格兰足球超级联赛（EPL）利物浦的前锋萨迪奥•马内（30岁•塞内加尔•照片）转会到了德甲豪门拜仁慕尼黑队。 拜仁俱乐部23日正式宣布引进马内。合同期限截止到2025年6月30日。据英国媒体BBC等透露，转会费达3500万英镑（约558亿韩元）。拜仁曾两次向利物浦提议引进马内，但均遭到了拒绝。马内说：“能够来到拜仁队感到非常高兴。从一开始就对这家优秀的俱乐部产生了兴趣”，“现在是挑战的最佳时机。希望在这个团队中实现很多东西。” 马内2011年在梅斯（法国）以职业球员身份出道，曾效力于萨尔茨堡红牛（奥地利）、南安普敦（英格兰），2016年以3400万英镑的转会费加盟利物浦。在效力利物浦的6个赛季里，他在269场比赛中攻入120粒进球。在2018~2019赛季，他与队友穆罕默德•萨拉赫（30岁）一起以22粒进球荣登英超共同得分王的宝座。他还曾4次入选英格兰职业足球运动员协会（PFA）年度最佳阵容。 拜仁俱乐部主席赫伯特•海纳对马内加盟球队表示欢迎，他说：“马内将提高拜仁和德甲的魅力。”“传说中的守门员”拜仁俱乐部首席执行官奥利弗•卡恩也表示欢迎说：“几乎没有像马内一样长时间在世界最高水平上取得成功的球员。”

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