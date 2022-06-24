劳动部推进修改每周52小时工作制……研究“以月为单位”延长劳动时间的运营方案. June. 24, 2022 07:54. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韩国政府正在讨论将目前以“周”为单位管理的延长工作时间扩大到以“月”为单位等灵活修改每周52小时制运营方式的方案。通过下个月成立的“未来劳动市场研究会”，将加快劳动时间灵活化和以职务、成果为中心的工资体系调整等劳动改革的步伐。 雇佣劳动部23日发表了上述内容的劳动市场改革推进方向。其核心是灵活制定工作时间制度，以职务、成果为中心调整论资排辈式工资体系。雇佣部长李正植在当天的新闻发布会上表示：“以产业化时代形成的劳动规范和惯例很难应对新的变化，”“将根据变化的时代潮流，实现雇佣劳动系统的现代化。” 工作时间方面，将通过劳资协议，推进每周允许延长12小时的延长工作时间，以“月”为单位等灵活运营的方案。现行劳动标准法以每周基本工作时间40小时和劳资协议为前提，允许延长工作最多12小时。也就是说，通过修改法律，将延长劳动管理单位从1周增加到1个月等。这样一来，一周只工作40小时，下周包括延长工作24小时在内，可以工作64小时。 新政府作为国政课题提出的实施工作时间储蓄账户制、扩大选择性工作时间制结算期限等，还将推进灵活工作制的改善。工资体系将以职务、成果为中心进行调整。 对于政府的劳动改革方案，经营界表示欢迎，但劳动界反驳称：“这是偏向性的改恶。”政府推进的政策大部分都是要修改法律或以劳资自律引进的政策，因此预计会遇到困难。

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