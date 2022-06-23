李贤重能否成为第二个登录NBA的韩国球员？. June. 23, 2022 07:41. by 金培中 wanted@donga.com. 距离美国职业篮球（NBA）新秀摘牌大会仅剩一天。来自美国戴维森大学的李贤重（22岁•照片）能否成为继2004年的河升镇（37岁）之后，第二位登上梦想舞台的韩国球员，备受关注。 在此次选秀大会中，共有58名球员获得提名。30支球队到在两轮摘牌中有两次挑选心仪球员的机会，迈阿密热火队和密尔沃基雄鹿队在上个赛季转会、引进自由签约球员（FA）的过程中，违反了禁止事前接触的条款，因此各自被剥夺了1张选秀权。 戴维森大学（库里的大学就读学校）3年级学生李贤重在2012~2022赛季共参加了34场比赛，场均能拿到15.8分、6个篮板球、1.9次助攻。他的场均上场时间为32.1分钟，3分球命中率38.1%，带动了球队的外围进攻。宣布进军NBA，并与卢卡•东契奇（23岁•达拉斯小牛）的经纪人签约的李贤重在NBA下级联赛G联赛训练营等地进行了整改，在NBA相关人士面前展示了自己的实力。 李贤重的身高（201厘米）和投射能力在NBA也得到了充分的认可。美国体育专门媒体《The Athletic》17日对李贤重给予了好评，称“他是一个能够进行移动投篮（相对定点投篮）的大个子投手”，“在大学舞台上，他的三分球命中率达到了39.7%，罚球成功率也达到了82.3%”。该媒体还补充说，“在美国大学体育协会（NCAA）大西洋10公会上，他还能像大前锋一样争抢篮板球。” 对于提名可能性，很多人持否定态度。美国ESPN在4月份进行的模拟选秀中，将李贤重的名字排在了第96位，而《布利策报道》也把李贤重排在了第88位。《The Athletic》所属的专家们也把李贤重的名字排在了第64、第66位，被排除在选秀圈之外。供职于《The Athletic》的NBA选秀专家萨姆•伯西尼在21日发行的《球探报告》中表示，“像他这样的身高，能够进行这样投篮的球员几乎没有”，“很担心他的防守。力量和运动能力不足，要想马上在NBA立足似乎有点困难。” NBA选秀大会将于韩国时间24日上午8时30分在美国纽约布鲁克林巴克莱中心进行。

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