“首位参与《星球大战》系列拍摄的韩国主要工作人员……接受致敬《老男孩》的邀请”. June. 22, 2022 07:55. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “刚开始是为了以异乡人的视角讲述美国故事而找到我的，但现在好像自然而然地找到了我。也会有对韩国内容的信赖度提高的影响吧？” 有一位美国好莱坞电影制作人争先恐后地找上门的韩国摄影导演。早早地在好莱坞站稳脚跟，传播韩国摄影技术的摄影导演郑正勋（52岁•照片）就是其主人公。他最近通过接受国内媒体的视频采访，对自己在好莱坞的地位变化做出了上述表示。 他拍摄了包括电影《老男孩》（2003年）在内的朴赞郁导演的7部作品。2013年拍摄朴导演的好莱坞处女作《跟踪狂》进入好莱坞后，郑摄影导演接连拍摄了由朱迪•福斯特主演的《阿尔忒弥斯酒店》、汤姆•霍兰德主演的《蜘蛛侠》、《神秘海域Uncharted》等，并成功跻身大势摄影导演行列。特别是，他负责拍摄由伊万•麦克格雷格主演的迪士尼Plus系列作品《欧比旺Obi-Wan Kenobi》，成为以主要工作人员身份参与1977年开始的《星球大战》系列制作的第一位韩国人。《欧比旺》从8日开始在韩国国内公开。 他说：“虽然‘第一位’这样的头衔让我很有负担，但《星球大战》没有强迫我怎样做，我自由自在地拍摄，这反而成了我的强项。“他接着说：“在好莱坞，现在《老男孩》还是传说，所以参与的电影都有人要求能否对锤子打斗场面进行致敬”，“在拍摄比现有的星球大战系列氛围更黑暗的《欧比旺》时，也有这样的要求。” 也切身感受到了K-Contents在好莱坞的地位日益提高。他说：“过去人们看到我都会提到‘辛奇（韩式泡菜）’、‘拌饭’打招呼，现在会问《鱿鱼游戏》和BTS。在他们的推荐下看了《鱿鱼游戏》，BTS也是当地工作人员和演员之间的话题，所以才知道的。” 对于梦想成为“第二个郑正勋”的后辈们，他也没有忘记提出建议。他说“希望语言不要成为施展才能的障碍”，强调要好好学习英语。他接着说：“今后不管大的作品还是小的作品，我都会参与其中。如果说专注于作品是拍摄哲学，那就是哲学。”

한국어