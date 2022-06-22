从中国进口锂，韩国面临强制劳动防止法制裁的危险. June. 22, 2022 07:56. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 有观察人士认为，从中国进口锂、钴等矿物的韩国企业有可能被列入美国政府21日生效的《防止维吾尔强制劳动法》的制裁对象。该法规定，进口中国新疆维吾尔自治区生产的产品和原料时，如果没有证明与强制劳动无关，就禁止进口。 《纽约时报》20日报道说：“数千家跨国企业的供应链与新疆有关，”“如果美国全面实施该法律，电动汽车、电池、再生能源等领域的很多产品将被禁止进口。”《纽约时报》报道说，在新疆地区开采的矿物一直出口到美国、德国、英国、日本、韩国。 韩国对外经济政策研究院20日指出：“韩国企业也有根据相关法律规定属于贸易制裁对象的危险。”据悉，以2020年为基准，韩国企业对火车电池等使用的锂和钴的对华依赖度达到了80%。 中国是世界第一大锂生产国。据《纽约时报》报道，这些矿物大部分在新疆维吾尔自治区矿山进行开采或加工。也有人担心，这会萎缩锂等主要矿物的供应，进一步助长物价上涨。

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