公共机关55%“做得好”……不是要改革，而是要先开庆功发奖宴?. June. 21, 2022 07:54. . 企划财政部昨天表示，对130个公共机关的经营业绩进行了评价，结果显示，占全体55%的72个机关获得了“卓越”“优秀”“良好”等级，被列为发奖金对象。相反，虽然18个机关获得了“不满意”和“非常不满意”的等级，但其中负责人被解雇的只有韩国海洋交通安全公团一家。因为大部分机关负责人在任时间不到半年或处于空缺状态，所以被排除在惩戒对象之外。强调公共改革的现政府首次对公共机关经营的评价工作虎头蛇尾。 此前，公共机关享受了过度的福利优惠，再加上天文数字般的损失和偏离行为，受到了社会的批评。尽管如此，经营评价结果中需要发放奖金的机关很多，受到惩戒的机关却屈指可数。这是因为公共部门的成果没有得到严格的评价。对于韩国电力等去年造成天文数字损失的公共企业，政府能做的就是劝告机关负责人返还奖金。相反，评价结果为良好以上等级的72个机关和普通等级的40个机关也将得到奖金。经营评价活动正在成为奖金盛宴。 虽然公共机关受到松懈经营的指责不是一两天的事情，但是对公共部门的结构调整却寸步难行。全体公共机关的负债去年为583万亿韩元，比4年前增加了近90万亿韩元，职员人数增加了10万人。去年平均年薪超过1亿韩元的公共机关有20个，增加到了2017年的4倍。公共机关所赚的钱连利息都偿还不了，但是神的职场铁饭碗却变得更大更坚固了。 企划财政部表示，今后将调整公共机关经营评价的评分，观察其财务状况。但是，通过这种程度的微调，能否正确评价公共部门的实际情况，还是个未知数。要全面改革评价方式，改变公共机关的结构，使其忠实于改善公益的本职任务。最重要的是，现政府强调的公共改革工作应该从切断政治降落伞和公共机关之间陈旧的共生关系开始。如果公共改革不能顺利进行，民间推进的任何改革都将只是空洞的口号。

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