“航空业界联合国大会”IATA年会在卡塔尔开幕. June. 20, 2022 07:38. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 被称为“航空业界的联合国大会”的国际航空运输协会（IATA）第78届年会将于19日至21日在卡塔尔首都多哈举行。 IATA是航空公司和航空当局相关人士、飞机制造企业代表等参加的航空业界最大的活动。这是讨论有关航空业界焦点问题的国际合作，并就航空公司和政府当局必须遵守的国际准则达成协议的会议。IATA决定的案件被认为是航空业界的方针，因此是航空业界最具权威的活动。 IATA理事会成员大韩航空会长赵源泰（照片）继去年之后，今年也将参加年会。赵会长将在多哈与航空同盟体“sky team”的会员公司举行会议，并与波音、空中客车等主要飞机制造公司进行会面。 IATA事务总长威利•沃尔什表示：“航空业界正在从新型冠状病毒肺炎疫情危机中恢复，为到2050年实现零碳排放量奠定了基础。改善性别多样性，适应30年来首次发生的地缘政治危机（乌克兰战争），因此此次大会具有重大意义。” IATA计划在此次年会上讨论从新冠肺炎疫情中得到的教训和全球性大流行病之后的航空业界对策等。另外，还计划敦促减少碳排放的方案，并讨论在俄罗斯入侵乌克兰导致油价暴涨等不确定的对外环境下，航空公司和航空当局应该采取的方案。 当初，今年的IATA大会计划在中国上海举行，但随着中国内部的新冠肺炎疫情变得严重，交通移动控制等问题浮出水面，大会举办地变更为卡塔尔多哈。

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