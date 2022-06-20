美媒：“乌克兰战争将长期化……有可能是一场没有结束的‘韩半岛战争’”. June. 20, 2022 07:41. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 美国《华盛顿邮报》18日预测，在俄罗斯和乌克兰为占据亲俄势力较多的乌克兰东部顿巴斯而展开长期对决的情况下，此次事态有可能与韩半岛没有“战争结束”的情况下以“停战”结束之后发展成为“长期分裂及超长期对峙”的情况相似。俄军在17日、18日两天内集中攻击了顿巴斯据点城市塞维罗多涅茨克，西方对乌克兰的支援也在持续，因此很难向任何一方倾斜。北约秘书长斯托尔滕贝格19日在接受德国媒体采访时也评价说：“要作好战争持续数年的准备。” 1950年6月爆发的韩国战争根据1953年7月的停战协定，在北纬38度附近划定军事分界线而告终。此后约70年间，维持了经常发生军事矛盾的停战状态。《华盛顿邮报》认为，在俄罗斯占领顿巴斯的情况下，如果与乌克兰军队控制的部分地区间的矛盾持续下去，也有可能形成与韩半岛南北对峙类似的分裂格局。 英国《卫报》也预测，俄罗斯总统普京很有可能将赫尔松、马里乌波尔等乌克兰东南部主要占领地捆绑在一起，声称是“准国家”。也就是说，继2014年俄罗斯强制合并的乌克兰南部克里米亚半岛、赫尔松及马里乌波尔、顿巴斯之后，建立亲俄卫星国家或干脆并入俄罗斯。 普京17日在俄第二大城市圣彼得堡发表演讲时表示：“以美国为中心的单极世界秩序已经结束。战争长期化与否全取决于西方。”他批评说，美国在与前苏联的冷战中获胜时，虽然把自己当作“神的代理人”，但在全世界不承担责任，只谋取利益。

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