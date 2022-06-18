“燃料和希望都见了底”，斯里兰卡青年们逃往海外. June. 18, 2022 07:30. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. “没法再在斯里兰卡生活了。我一拿到护照，就会马上离开斯里兰卡寻找工作。” 当地时间16日，记者来到斯里兰卡最大城市科伦坡附近的移民部前。排着数百米长队的人流中，苦苦等待的尼尔玛尔（20岁）和阿加西（20岁）面露疲惫的神色。他们从家乡乘坐5个半小时的公交车于前一天凌晨1时左右抵达这里。“我已经等了36个小时了。什么时候才能拿到护照，时间说不好。”他说，斯里兰卡因经济崩溃宣布国家破产后，在国内根本找不到工作，所以即使到国外也要找条出路，所以前来申领护照。 当天，像他们一样连续两天在移民部前等待的人达到了数百人。大部分都是想要在海外找工作的年轻人。尼尔马尔说：“除了海外，没有办法通过工作赚钱。想去澳大利亚或加拿大工作。” 斯里兰卡在全世界通货膨胀、高油价、供应困难和低增长重叠的全球复合危机下，旅游产业崩溃，经济陷入瘫痪。上个月19日，成为今年以来世界上第一个正式宣布破产的国家。由于进口煤炭、石油、粮食、食品、生活必需品的美元（外汇储备）用尽，整个地区处于恐慌状态。《东亚日报》在斯里兰卡正式宣布国家破产后，作为第一家韩国媒体到斯里兰卡采访。 在科伦坡街头，为了购买几乎中断供应的汽油，各加油站都排起了2公里以上的长队。市民们诉苦说，作为主食的大米价格“涨到了去年的3倍”。在科伦坡附近的甘巴哈见到的农民们，因通货膨胀化肥价格暴涨而放弃了耕作。科伦坡各地都在举行示威要求政府下台，对最严重的经济危机负责。 斯里兰卡的破产是全球经济复合危机造成的，因此其他新兴国家、发展中国家的连锁破产的可能性也在增大。巴基斯坦、老挝、尼日利亚、乌干达、津巴布韦等亚非拉地区的破产危机正在成为现实。前斯里兰卡中央银行副行长威拉昆·维杰瓦勒德纳表示，新兴经济强国印度也向借给了斯里兰卡20亿美元（约2.6万亿韩元），斯里兰卡国家破产引发的经济危机将波及印度。 世界银行预测，美国等主要国家为解决通货膨胀而采取急剧的紧缩措施，有可能引发新兴国家和发展中国家的金融危机，从而导致上世纪80年代经历的债务危机。

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