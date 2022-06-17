收到“要开始孤独死吗”邀请函的12人的故事. June. 17, 2022 07:44. by 金哉希 jetti@donga.com. 在3日出版的长篇小说《孤独死研讨会》（民音社出版）中，12名登场人物将从发信人“深夜硬币洗衣店”那里收到内容为“从今天起开始孤独死吗”的《孤独死研讨会》邀请函。学生时代用铅笔刺伤朋友的眼睛后，抑制本能生活的宋英达、成为父母惹祸精的公试生姜在浩等接到邀请函的人，通过参加网络研讨会获得了安慰。 16日，在与本报的通话中，作者朴智英（48岁•照片）表示：“因为是自由职业者，所以不属于任何地方，所以对‘连接’想了很多。”她接着说：“孤独死危险群的老年人虽然由国家管理，但是没有归属的孤立的年轻人却处于死角地带。小说的开始是‘如果他们有相互连接的空间会怎么样’的想象。” 研讨会强调：“通过一天三次完成无聊的事情，你每天都会享受成为更加无聊的人的明朗。”参加者每天做毫无意义的事情，并共享。在图书馆的书中，把划线内容转载到便利贴，写一个笑话……研讨会的核心是，比起做无聊的事情的行为本身，更应该感觉到有人在关注做无聊的事情的自己。 朴某说：“不属于任何地方，过着孤独生活的人们在某个瞬间就会忘记照顾自己。我想通过参与别人的孤独，让他们认识到自己是拥有照顾其他生命力量的存在。” 作家自己也召开了孤独死研讨会。她所做的“无聊的事情”是用一天发生的3件事制作主题标签。她连接这些故事写了文章。 “虽然人类都很孤独，但好好培养孤独是很重要的。开始各自的孤独死研讨会怎么样？”

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