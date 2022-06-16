英国政府试图“推卸难民”，被欧洲人权法院阻止. June. 16, 2022 07:41. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 英国政府试图将越过多佛尔海峡来到英国的外国非法移民和流亡申请者通过飞机转移到卢旺达，欧洲人权法院（ECHR）最终让该计划流产。 据英国广播公司（BBC）报道，14日（当地时间）ECHR命令英国政府立即停止将非法移民转移到卢旺达的计划。因此，当天下午在英国空军基地搭载7名难民前往卢旺达的飞机在起飞前几分钟停了下来。 ECHR表示，乘坐飞往卢旺达飞机的伊拉克男子认为“面临遭受无法挽回的损失的实质性危险”，因此下达了上述命令。另外，据悉，英国大法院承认，他们很难在卢旺达接受公正有效的难民审查，而且卢旺达是“安全的第三方国”存在严重的争议。 今年4月，鲍里斯•约翰逊总理与卢旺达政府签订了以提供1.2亿英镑（约1865亿韩元）开发援助为条件，将非法移民送往卢旺达。虽然英国政府解释说，这是为了防止冒着生命危险逃亡和人口贩卖行为，但人权团体批评这是“推卸难民”。 英国政府当天表示“失望”，并着手准备下一次飞行，预告将强行移送移民。英国大法院将于下月判断移居卢旺达的计划是否合法。去年乘坐小型快艇来到英国的非法移民者比前一年增加了约2万名，达到2.8526万名。

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