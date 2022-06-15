战争的品位. June. 15, 2022 08:02. . 战争展现了人类的本来面目。有些人变得更卑鄙，有些人变得更人性化。有人乘坐装有防水布的卡车踏上逃难之路。他们一到检查站，年轻的俄罗斯军人就走了过来。他的眼睛扫视着卡车上的人，目光停在一个裹着黑色披肩的年轻已婚女性身上。士兵通过翻译说想与女人共度时光，以此为代价可以放行他们。于是，和女人毫无关系的某个男人问道，这样做是否会感到丢脸。 结果等来了士兵“战争没有羞耻感”的回答。男人对翻译说。“他这句话说错了。战争不是否定品位，而是比和平时期更需要它。”军人知道了男人的意思后显得十分生气，并威胁说要把他们全部射杀。男子马上说：“即使被子弹打中一千次，也不能放任这种下流的行为发生。” 他的儿子哆哆嗦嗦地劝阻说：“俄罗斯士兵真的想杀人，不要插手别人的事情。”他甩开儿子的手，对着翻译说话。“请告诉作他，最好是一次射杀我。要是不这样，我就把那小子撕碎。因为实在太混蛋了。” 谁的生命都不重要。但是他却想为人类的尊严拼命。他嘴里说的不是脏话，而是品格的声音。所幸的是，俄罗斯军官走过来放了空枪，制止俄罗斯士兵并向他们道歉。国家派他们去打仗，但小兵们来到战场后却因吸毒而犯下这种蠢事，为此向你们道歉。这是用品格回应品格的行为。 这是以战争为背景的哈雷德•侯赛尼的小说《追风筝的孩子》中的故事。战争同时体现了人类的卑劣和品格。无论世界看起来多么绝望和黑暗，但值得保留下来的是主人公阿米尔的父亲所表现出的那种品格。品格战胜卑劣。即使不是现在，最终也必然会是。

한국어