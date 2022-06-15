澳大利亚点球大战险胜秘鲁，晋级卡塔尔世界杯. June. 15, 2022 08:03. by 金東昱 creating@donga.com. 澳大利亚队在点球大战中战胜秘鲁队，进入了2022卡塔尔世界杯决赛圈。随着澳大利亚队进入世界杯决赛圈，亚足联（AFC）所属的决赛圈晋级国家被确定为历届最多的6个国家。 国际足联（FIFA）排名第42位的澳大利亚队14日在卡塔尔赖扬举行的卡塔尔世界杯洲际附加赛上，与秘鲁队（第22位）0比0战平后，在点球大战中以5比4获胜。从2006年德国世界杯到本届世界杯，澳大利亚队已连续5次成功进入世界杯决赛圈。澳大利亚在2018年俄罗斯世界杯时，在与洪都拉斯的洲际附加赛上以3比1获胜，获得了世界杯正赛门票。 澳大利亚队在世界杯决赛阶段比赛中的历史最好成绩是2006年德国世界杯时的16强。本届卡塔尔世界杯，澳大利亚队与法国队（第3位）、丹麦队（第11位）、突尼斯队（第35位）一起被分在了D组。随着澳大利亚队进入决赛圈，亚足联所属的进入决赛圈的国家包括东道主卡塔尔（第51位）、韩国（第29位）、日本（第23位）、伊朗（第21位）、沙特阿拉伯（第49位）等6个国家，创下了历史最高纪录。从2006年开始，亚洲地区共拥有4.5张世界杯决赛圈入场券。2006年、2010年、2014年世界杯时，韩国等亚洲地区有4个国家进入决赛圈，俄罗斯世界杯时则有5个国家进入决赛圈。 在上届俄罗斯世界杯上时隔36年再次踏上世界杯决赛圈舞台的秘鲁，虽然连续两次试图登上世界杯决赛圈舞台，但在最后一关失败。 由于以单场定胜负方式决定哪支球队能晋级世界杯决赛圈，因此直到当天下半场第37分钟，两队才出现了第一次有效射门，两队都表现得十分慎重。在加时赛中也未能分出胜负的两队，在点球大战中悲喜交加。虽然澳大利亚队的第一个点球手失手，但秘鲁队的第三个点球手射门击中球门柱，让两队回到同一起跑线。之后澳大利亚队的点球手接连成功罚入点球，而秘鲁队的第6个点球手的射门被在加时赛结束之前替补上场的澳大利亚队守门员安德鲁•雷德梅恩（33岁•悉尼）挡出，澳大利亚队最终涉险进入了世界杯决赛圈。 在点球大战中罚失点球的秘鲁队第三名点球手路易斯•阿德宾库拉（32岁•博卡青年队）在比赛结束后通过自己的社交网络服务（SNS）表示：“向因为我而受到伤害的秘鲁国民道歉。我认为无论怎么道歉都不够，真的无法承受这种冲击”，并上传了退出国家队的文章。阿德宾库拉是参加了106场国家队A级比赛的后卫和边前卫。 预计在2022卡塔尔世界杯上，各支球队的参赛名单人数将从现有的23人增加到26人。国际足球理事会（IFAB）14日在卡塔尔首都多哈举行年会，通过了FIFA要求的将替补球员人数从3人扩大到5人的方案，并宣布将从下月1日开始适用。理由是，因新型冠状病毒肺炎疫情导致联赛日程紧张，保护球员等。随着替补球员增加到5人，替补席等候的球员也将从12人增加到15人，参赛名单也将从23人扩大到26人。如果FIFA最终决定扩大卡塔尔世界杯参赛名单，那么在本届世界杯上，每支球队最多可以选拔26人。

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