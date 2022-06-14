韩国国内外不利因素爆发……是时候防范股市和房地产泡沫破灭了. June. 14, 2022 08:13. . 昨天上午，KOSPI和KOSDAQ分别暴跌3.5%和4.7%。因为上周五公布的美国5月消费者物价比1年前上涨了8.6%，美国联邦储备委员会本周大幅上调基准利率的可能性增大。欧盟、日本、中国等海外股市也同时受到了打击。如果美联储为了控制通货膨胀，到年末为止继续上调利率，全球经济萧条将很难避免。 股市之所以对美国物价反应敏感，是因为期待连续两个月保持在8%左右的消费者物价上个月有所稳定。但涨幅反而扩大，美国汽油价格每加仑超过5美元，创下了历史新高。高物价导致美国人的消费心理萎缩也开始成为现实。英国《金融时报》以49名美国经济学家为对象进行的问卷调查中，70%的受访者预测“明年美国经济将陷入停滞”。为恢复景气而推迟上调利率的欧洲中央银行也因无法再支撑物价上涨，公开表示下个月将上调利率。 除了来自美国的紧缩冲击、高物价外，韩国经济还同时面临原油、原材料价格上涨导致的贸易收支赤字、货物连带罢工导致的物流、生产差池、代表性出口产品半导体景气下降等不利因素。最大贸易国中国也受到大城市封锁的影响，消费转为负增长，并因为新冠疫情再次扩散，有观点认为中国有可能再次封锁。 外国投资者离开韩国股市的步伐也在加快。连续5个月“卖掉韩国”的外国人昨天抛售了超过5000亿韩元的股票。由于利息负担越来越大，首尔公寓的交易供需指数连续5周下降，交易件数是1年前的三分之一。比特币昨天跌破2.6万美元大关。股市、房地产、虚拟货币等资产市场正在同时冰冻。 随着新冠疫情暴发之后一度增加的流动性的减少，现在时防范资产市场泡沫崩溃的时候了。有人警告说，韩国的资产市场比2000年代初的“网络泡沫”时更加膨胀。在这种情况下，不能心怀侥幸盲目投资。政府也应该在本月内公开的经济政策方向上，提出使股票和房地产等国内资产市场不受巨大冲击的软着陆对策。这是因为，如果政府失去对现状拥有充分控制力的信任，市场就会陷入过度的恐慌。

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