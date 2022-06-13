金正恩威胁“对敌斗争”……韩美日应进一步加强朝核合作. June. 13, 2022 07:45. . 朝鲜前天在国务委员长金正恩主持的劳动党中央全体会议扩大会议上提到了针对韩国的“对敌斗争”。金委员长阐明了“强对强、正面胜负的斗争原则”，并提出了武力与国防研究部门的“战斗任务”，任命外务省第一副相崔善姬为外务相，任命外务相李善权为统一战线部长，果断地安排了对美、对韩强硬派。 朝鲜时隔两年再次使用“对敌斗争”一词，实际上是为了将韩国定性为“敌人”，推进强硬的对外政策。据悉朝鲜把已做好准备的第七次核试验的按钮放在眼前，进一步提升了对韩、对美威胁的水平。虽然金委员长没有直接提及核试验，但只要整理好新冠疫情等内部情况，强行进行核试验的可能性仍然存在。仅今年就发射了18次导弹。随着“强对强”的政策冲突不可避免，韩半岛的军事紧张感只能进一步增大。 朝鲜的这种强硬基调是加速韩美日关系密切的回旋镖，正在绕回平壤。韩美日国防部长们在新加坡亚洲安全会议（香格里拉会议）上就三国间导弹警报演习与探测和追踪弹道导弹的演习定期化达成了协议。虽然原则上按季度实行，但2018年以后没能正常进行的演习将重新回到正轨。韩美国防部长在单独举行的双边会谈中讨论了朝鲜进行核试验时美国迅速提供延伸威慑的方案，并就下半年扩大实施联合军演达成了协议。这是对朝鲜的威胁不会坐视不管的警告。 对朝鲜的军事挑衅采取强硬一边倒的态度并不是上策。但是，有必要表明，对于破坏韩半岛稳定的核、导弹试验，必须付出相应的代价。韩美日应该重启2018年以后中断的三国联合军演，加强军事合作。可以以反恐演习、人道主义灾难演习等可以互助的领域为中心，寻求扩大合作。另外，还要加快与美国讨论延伸威慑战略磋商机制（EDSCG）的具体化问题。当然，为了试图与朝鲜进行对话及阻止核试验，还要努力与中国进行外交合作。

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