姜京浩取得UFC第7胜，裁判员全体一致判胜. June. 13, 2022 07:46. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 姜京浩（35岁•照片）在世界最高水平的综合格斗舞台UFC上获得了第7场胜利。 12日，姜京浩在新加坡举行的UFC275大赛雏量级（最轻量级）与巴特格尔•丹拿（33岁•蒙古）的比赛中，通过全体裁判一致判定获胜。至此，姜京浩在UFC取得了第7胜（3负），与“韩国僵尸”郑灿盛（35岁•羽量级•7胜4负）并驾齐驱。在UFC上取得最多胜的韩国人斗士是金东炫（41岁•次中量级），战绩为13胜4负。金东炫自2017年6月以后的5年间一直没有登上UFC的八角笼。 在此次比赛之前，UFC通过网站将姜京浩标记为“Underdog（不被看好的一方）”，将巴特格尔标记为“Topdog（优势一方）”，赌博公司和博彩网站认为将巴特格尔的获胜概率更高。巴特格尔在与姜京浩比赛之前共取得了12胜3负的综合格斗总成绩，在12胜中7次在第一轮就结束了比赛，是打击力非常强的斗士。 但是姜京浩推翻了处于劣势的预想，在自己取得UFC首胜的新加坡再次证明了自己是最轻量级强者。姜京浩2013年3月首次参加UFC，第二年1月在新加坡以制服对手方式战胜清水俊一（37岁•日本），取得了首场胜利。战胜巴特格尔后，姜京浩表示：“下一场比赛时将以更加帅气的面貌回归。”

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