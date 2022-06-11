尹锡悦将于29日至30日出席北约峰会……韩国总统出席属于首次. June. 11, 2022 07:32. by 洪秀英记者、东京=常驻记者 李尚勋 gaea@donga.com,sanghun@donga.com. 尹锡悦总统就任后首次海外访问，将出席29日至30日在西班牙马德里举行的北大西洋公约组织首脑会议。这是韩国总统首次出席以美国和欧洲为中心的集体安全体系北约的峰会。 总统室相关人士10日在新闻发布会上表示：“根据北约方面的正式邀请，尹总统将作为韩国首脑首次参加北约峰会，”“将在峰会期间参加与30个盟国和伙伴国的会议。”伙伴国是指参与北约演习或交换军事情报等建立合作关系的国家。北约首次邀请韩国、日本、澳大利亚、新西兰、乌克兰等国参加此次会议。 韩国总统首次海外访问选择参加多边会议多少有些例外。对此，有分析认为，尹锡悦参加北约峰会本身，就意味着与试图牵制中国和俄罗斯的北约成员国步调一致。 对此，总统室相关人士解释说：“尹总统参加北约峰会，是为了维持以价值和规范为基础的国际秩序，加强与北约同盟国及伙伴国的合作，扩大我国作为全球中枢国家的作用的重要契机。” 韩日首脑会谈能否举行也备受关注。日本首相岸田文雄也正在考虑参加北约峰会。如果韩日首脑会晤得以举行，将是继2019年12月文在寅总统和时任日本前首相安倍晋三会晤后，时隔2年零7个月再次举行会晤。总统室相关人士回答称，“目前还没有可以确认的情况”。

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