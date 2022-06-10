花费5年多心血打造的《玩具总动员》衍生动画电影……巴斯的故事是？. June. 10, 2022 07:59. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 以电影《玩具总动员》中宇航员角色巴斯为主人公的动画电影即将上映。将于15日上映的迪士尼、皮克斯的新作《光年正传Lightyear》是玩具总动员系列的第一部电影。该剧讲述了巴斯和他的精锐部队成员营救被困在未知行星上的人类的旅程。 7日，在与国内媒体的视频座谈会上，为巴斯角色配音的演员、“美国队长”克里斯•埃文斯表示：“能够一起出演讲故事的大师皮克斯的作品，感到非常高兴。虽然电影可以利用各种工具，但动画片只用声音来表演，负担很大。”以电影《复仇者联盟》系列中的美国队长一角而闻名的他说：“美国队长和巴斯非常相似。他是一个有着巨大的责任感，被强迫让周围的人都幸福的人物，和我实际的样子很相似。” 曾担任电影《雷神》和《乔乔的异想世界》的导演，此次作为演员活动的塔伊加•维迪提饰演了以莫名其妙的行动带来欢笑的精锐要员“莫里森”。他说：“影片展现了在社会上被拒绝的角色们互相分享心意，成为家人的样子，那旅程真的很美丽”，“我们所有人都有各自的个性像拼图一样拼凑在一起，共同去完成一幅作品的样子。” 以宇宙为背景的长篇动画片新作仅制作时间就花费了5年零6个月。为了现实地体现广阔的宇宙空间和各种装备，还亲自前往美国宇航局（NASA）取材并下了很大功夫。制片人盖林•萨斯曼解释说：“我们捕捉到了角色们穿的宇航服的细节，第一次尝试的过程很多，所以很新鲜”，“比起电脑绘图，我们更多地利用了布景和道具，可以感受到实物特有的温暖和触感。” 据悉，制作组将电影《星球大战》的关键词—对未知世界的渴望作为新作的主题。安格斯•麦克莱恩导演表示，“虽然这是纪念《星球大战》、《星际迷航》等科幻题材并向他们表示赞赏的作品，但与其说是对特定作品的致敬，不如说是为了继承这类电影的精神。从熟悉开始，走向全新的领域。我想向观众们传达《光年正传》独有的新鲜感。”

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