SK海力士开始量产目前世界最高性能的DRAM“HBM3”，将供应给美国企业英伟达. June. 10, 2022 08:00. by 宋忠炫 balgun@donga.com. SK海力士9日表示，将开始批量生产目前世界最高性能的DRAM“HBM3”（照片），供应给美国半导体企业英伟达（NVIDIA）。这距离去年10月末在世界上首次开发HBM3仅过了7个月。HBM是将多个DRAM垂直连接起来，比现有的DRAM数据处理速度更快的高性能产品。每秒可处理819GB（十亿字节）的数据。这相当于每秒传送163部全高清电影的水平。 最近，全球大型科技企业正忙于寻找快速处理急剧增加的数据的方案。这是SK海力士自信改善数据处理速度和性能的HBM3的需求增加的背景。SK海力士相关人士表示：“世界上首次开发的HBM3仅用7个月就供应给了顾客，掌握了市场主导权”，“开启了超高速人工智能（AI）半导体市场的新篇章。” 英伟达方面最近结束了对SK海力士HBM3样品的性能评价，计划在第三季度（7~9月）上市的新产品上结合HBM3。预计，英伟达将向加速计算等AI基础尖端技术领域提供该技术。加速计算是通过并行处理数据来改善速度的计算方式。SK海力士决定根据英伟达的日程增加HBM3的生产量。 SK海力士事业总管社长卢钟元（音）表示：“通过与英伟达方面的紧密合作，确保了在高端DRAM市场的竞争力”，“今后也将通过开放型合作，先发制人地掌握顾客的需要，并加以解决。”

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