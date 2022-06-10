孙兴慜最近3个赛季飞行时间超300小时，总飞行距离达22万公里. June. 10, 2022 08:01. by 金正勋记者 hun@donga.com. 据调查，在最近3个赛季里，孙兴慜（托特纳姆热刺队）的飞行距离（飞行里程）超过了22万公里，飞行时间也达到了300个小时。 国际足球运动员协会（FIFpro）表示，据自身研究结果显示，在一个赛季中，球员可以消除疲劳、不受伤病影响参赛的最大比赛场数为55场左右，孙兴慜到2020~2021赛季为止，如果按照过去三个赛季的平均水平计算，出场次数比这还多，约57场。FIFpro解释说，在此期间，孙兴慜比他的俱乐部队友哈里•凯恩（159场比赛）多参加了13场比赛，飞行距离为22万3637公里，比凯恩多出了13万7370公里。孙兴慜的飞行时间是凯恩（123小时）的2倍多，达到了300小时。在全体球员中，46.9%的球员随着移动距离的变远，跨越了2个时区，孙兴慜跨越时区的次数为204次。凯恩为140次。 FIFpro指出，与欧洲圈球员相比，亚洲球员在参与国家代表比赛等过程中可能会更加疲劳。效力于意大利足球甲级联赛队的日本足球国家队队长吉田麻也（桑普多利亚）表示：“国际比赛结束后，需要远距离移动的亚洲球员们非常疲惫”，“不知道国际足联（FIFA）或亚足联（AFC）对此起到了什么作用。” FIFpro事务总长乔纳斯•贝尔霍夫曼表示：“我们有义务保护球员”，“应该减少移动距离和比赛次数，完善制度，避免球员受到残酷驱使。” 韩国职业足球运动员协会事务总长金勋基（音）表示：“FIFA或亚足联主管的国际大赛将延长时间，与FIFpro一起发出声音，以便在充分恢复后进行比赛。”

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