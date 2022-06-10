拜登夫人在毕业典礼演讲中介绍韩裔事例. June. 10, 2022 08:02. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 美国总统拜登的夫人吉尔·拜登（71岁）在某社区学院（两年制公立大学）毕业典礼上发表演讲时表示：“现在定义我的，是我自己（战胜逆境的）的故事。不要因为成长环境和学历问题而放弃。” 据《洛杉矶时报》报道，拜登夫人当地时间7日在美国加利福尼亚州洛杉矶城市学院毕业典礼上发表了祝贺演讲。洛杉矶城市学院全体学生的约五分之一，是在居住环境不稳定或需要维持生计的情况下继续学业的。 拜登夫人详细讲述了毕业生之一韩裔美国人史蒂夫·金的故事。金在芝加哥长大，升入高中后一度彷徨，后来加入美国海军陆战队服役5年。他曾被派往阿富汗，虽然被诊断为创伤后应激障碍，但重新站了起来。他后来进入洛杉矶城市学院，在支援参战勇士教育及进入社会的“参战勇士资源中心”的帮助下，顺利毕业。拜登夫人对他说：“终于见到你了，史蒂夫·金。希望你能知道，我们大家都在支持你。” 拜登夫人还介绍了因新冠疫情失去了工作25年的工作岗位后，为了教师的梦想入学、46岁毕业的学生、忍受着生育阵痛参加完期末考试并获得学位的科特迪瓦移民的故事。 在历届总统夫人中，拜登夫人是第一个在白宫外有专职工作的夫人，目前在美国弗吉尼亚州北弗吉尼亚社区学院担任英语教授。她在拜登担任副总统的2016年曾访问洛杉矶城市学院，宣布了对进入洛杉矶地区社区学院的所有新生免除学费的政策。

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