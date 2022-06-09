妻子的牺牲. June. 09, 2022 08:05. . 成功的三大要素不就是才能和运气、家人的牺牲吗？20世纪最优秀的德国画家之一马克斯•贝克曼也拥有这三点。凭借出色的才能和运气，他早早地获得了成功，多亏了在危机来临的时候在身边牺牲的妻子，他才得以东山再起。 这幅画是贝克曼在57岁时画的双重自画像。画中的女性是他的第二任妻子玛蒂尔德•冯•考尔巴赫。玛蒂尔德虽然也是备受瞩目的音乐家，但在21岁时与比自己大20岁的贝克曼结婚后，放弃了自己的所有梦想，选择了贤内助之路。画这幅画的时候，两人在荷兰进入了流亡第4年。在德国时期，贝克曼凭借反映战争不安和恐怖的人物画和社会批判性画作备受瞩目，在很早的年纪就成为了名牌美术大学法兰克福城市学院的教授，并席卷了主要美术奖，一路高歌猛进。但1933年希特勒掌权后，他被打上“颓废美术家”的烙印，在教授的位置上被赶了下来。1937年，他在德国全境美术馆的500多幅画被没收后，不得不和妻子一起离开德国。 画中的夫妻俩现在一起熬过了人生最艰难的时期。虽然是贫穷的亡命者身份，但是正在最大限度地打扮好外出。两人虽然望着同一个方向，但并没有并排站着。画家把自己画得比妻子走在前面，形象也更大。深褐色西服与黄色明亮的背景形成鲜明对比，他的存在更加突出。在黑暗背景中描绘的妻子右手拿着花束，左手放在丈夫的肩膀上。好像在说，无论是快乐的日子，还是悲伤的日子，两人总在一起。 贝克曼直到1947年在美国东山再起，经历了长达10年的不安的流亡生活。在这种情况下，德军试图将60岁还患有心脏病的他强制征召入伍。当时的贝克曼是多么的不安和痛苦啊。如果没有在最艰难、最黑暗的时期在身边牺牲的妻子，他绝对坚持不下来。

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