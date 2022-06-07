显忠日的起源. June. 07, 2022 07:48. . 1944年6月6日是诺曼底登陆作战实行的日子。12年后的1956年，韩国将6月6日定为显忠日。关于决定这一日期的原因，有两种正式说法：一是来源于高丽显宗5年（1015年）6月6日将战亡者的遗骨送回家进行祭祀的风俗；二是朝鲜时代有在芒种这一天埋葬士兵遗骨的风俗，而1956年的芒种刚好是6月6日，所以定为当天。 这种主张有些奇怪。高丽显宗时期的事情是在与契丹的战争中实行的，因此并不是例行活动。芒种时埋葬士兵骨头的风俗也令人费解，芒种是例行活动，而战争的发生不是特定的。再加上芒种是农忙季节中最忙碌的时期。因为要在这之前完成播种，所以犁地时可能会发现骨头，但这与对战亡者的礼遇无关。 相反，与此相关的活动却是厉祭。厉祭是在战争、施工、灾害中发生多人死亡时，为牺牲者进行的祭祀。厉祭为一年三次，分别是清明、7月15日、10月1日。即使不是节气，只要发生战斗并出现战亡者，就会按照厉祭的礼仪进行祭祀。1605年，钟城的潼关镇在女真族的袭击中沦陷，士兵和居民被杀害，佥使也死亡。翌年2月为死者举行了祭祀，不愧为朝鲜时代，男女分开埋葬、祭祀也分别举行。如果将厉祭视为显忠日，那么朝鲜时代每年有3次显忠日。 6月6日和芒种说可能是为了在6·25战争爆发的6月确定日期而出现的。但笔者并不是主张将显忠日增加到一年三次或改成其他日。从其他国家的历史来看，历史性的纪念日哪怕只有一个小插曲，也可以被决定下来。6月是6·25战争爆发的月份，而高丽-契丹战争是首都沦陷、造成巨大牺牲者的战争，1015年6月6日的事情仅有一次就足以说明显忠日的意义。不是选错了日期，而是解说找错了方向。 历史学家

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