阿根廷队5比0大胜爱沙尼亚……梅西一人包揽全部进球. June. 07, 2022 07:47. by 金正勋记者 hun@donga.com. 来自阿根廷的世界足球顶级明星里奥内尔•梅西（35岁•巴黎圣日耳曼队）6日在A级比赛（国家队之间的比赛）中上演了攻入5球的强大火力秀。与梅西一起争夺世界足球最佳前锋位置的葡萄牙球星克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•曼联）在同一天进行的其他比赛中攻入2球，将自己保持的A级比赛最多进球记录增加到了117球。 6日，梅西在西班牙潘普洛纳的萨达尔球场举行的与爱沙尼亚队的A级比赛中，独自一人攻入5球，帮助阿根廷队以5比0大胜对手。梅西在上半场第8分钟攻入一粒点球后，在上半场第45分钟又攻入一球。进入下半场后，他在下半场第2分钟、第26分钟、第31分钟又接连攻破了爱沙尼亚队的球门。 这是梅西首次身穿国家代表队服在一场比赛中攻入5球。截止到当天，他在一场比赛中攻入3球的“帽子戏法”有7次，但没有攻入过4球。梅西在效力于西班牙巴塞罗那俱乐部时的2012年3月，在与勒沃库森队（德国）的欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛16强赛上曾攻入5球。本场比赛过后，梅西在A级比赛的总进球数增至86粒，力压被称为“匈牙利足球传奇”的费伦茨•普斯卡什（1927~2006年•84粒），在该领域排名第4位。阿根廷队在与爱沙尼亚队的比赛中获胜，连续33场（22胜11平）保持不败。自2019年7月在美洲杯4强赛上以0比2负于巴西后，近3年来球队从未尝过失败的滋味。 在11月开幕的卡塔尔世界杯上，与韩国队同组的葡萄牙队6日在UEFA国家联盟与瑞士队的比赛中，凭借C罗的梅开二度，以4比0完胜瑞士队。当天，C罗又攻入2球，这是他在A级比赛中攻入的第117粒进球。继C罗之后，在A级比赛最多进球领域排名第二的是伊朗球星阿里•戴伊（53岁•109球），第三位是来自马来西亚的穆塔尔•达哈里（69岁•89球），在现役球员中梅西排在C罗之后。 另外，在卡塔尔世界杯上与韩国同组的乌拉圭队当天与美国队0比0互交白卷，加纳队则和中非共和国队以1比1的比分握手言和。

한국어