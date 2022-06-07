孙兴慜在与伊朗队的比赛中所穿战靴以1600万韩元成交. June. 07, 2022 07:48. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国国家男子足球队队长孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）时隔11年再次战胜伊朗队时所穿的足球鞋（照片）在慈善拍卖会上以1600万韩元成交。 大韩足球协会6日表示，在首尔世界杯体育场北侧广场举行的2002韩日世界杯4强20周年纪念“足球庆典首尔”活动的国家足球选手捐赠品慈善拍卖活动中，印有孙兴慜亲笔签名的足球鞋以1600万韩元成交。 当天孙兴慜展出的物品是3月24日在首尔世界杯体育场举行的2022卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛与伊朗队的第9轮比赛中孙兴慜亲自所穿并攻入首粒进球的球鞋。当时得益于孙兴慜的制胜一球，韩国队以2比0获胜，时隔11年再次战胜伊朗队。鞋面还签有孙兴慜的亲笔签名。 拿下孙兴慜足球鞋的主人公是大学生李在浩（24岁）。李某说：“在参加孙兴慜选手的球鞋拍卖之前，我和父亲商量过。父亲爽快地答应了‘会成为传家宝的物品’”，“现在正在准备搬家，正在进行装修工程，与其投资数千万韩元（装修），不如参与慈善拍卖。”李某解释说，在父亲所提供的资金上加上李某拥有的钱，共筹集了1600万韩元。 孙兴慜穿戴的物品都曾以高价成交。去年2月在孙兴慜所属球队托特纳姆热刺队进行的慈善拍卖会上，孙兴慜在2020年12月与阿森纳队的比赛中所穿的球鞋从9万韩元开拍，最终以约2100万韩元的价格成交。在5日举行的慈善拍卖会上，孙兴慜亲笔签名的国家队队服以650万韩元成交。 孙兴慜等10名国家代表选手参与的此次慈善拍卖收益金将以相关选手的名义捐赠给建在天安的大韩民国足球综合中心的建设费用。

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