韩国今年第一季度家庭负债>GDP……世界36个主要国家中唯一一个. June. 07, 2022 07:48. by 申智焕记者 jhshin93@donga.com. 韩国今年第一季度（1 ~ 3月）的家庭负债在世界36个主要国家（及地区）中唯一超过了国内生产总值（GDP）。企业负债增加速度在36个国家中位居第二。有人担心，去年年底突破4500万亿韩元、创下历史最高纪录的民间负债（家庭负债+企业负债）将成为威胁韩国经济的“炸弹”。 据国际金融协会（IIF）6日发表的《世界负债报告书》显示，以今年第一季度为准，韩国的家庭负债占GDP的比率为104.3%。这是包括欧元区在内的36个调查对象中最高的。韩国家庭贷款受利率上调、贷款限制等影响，今年1~3月呈减少趋势，但相较于GDP，仍处于高水平。韩国从去年第二季度（4~6月）开始，家庭负债比率一直位居第一。黎巴嫩（97.8%）、中国香港（95.3%）、泰国（89.7%）、英国（83.9%）、美国（76.1%）等紧随韩国之后，但都低于100%。 与GDP相比，韩国的企业负债（金融企业除外）比率为116.8%。这比一年前增加了5.5个百分点，增速仅次于越南（10.9个百分点）。预计今年利率将持续上升，如果家庭和企业的利息负担加重，消费和投资将萎缩。

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