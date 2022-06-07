普京：“如果西方向乌克兰援助远程导弹，俄将攻击新地区”. June. 07, 2022 07:49. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄罗斯总统普京以美国等西方国家的武器支援为借口，宣布将攻击此前没有攻击过的乌克兰地区。随着西方表示将按照承诺支援武器，有人担心交战地区有可能从东部的顿巴斯再次扩大。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，普京当地时间5日在接受俄罗斯国营的俄罗斯第一电视台采访时表示：“如果西方向乌克兰提供远程导弹，将攻击新的目标。”俄罗斯军队当天时隔38天再次空袭了首都基辅。 尽管如此，英国国防部长华莱士6日表示，“根据俄罗斯军队的战术变化，武器支援方式也应该改变”，表示将按原计划援助适合平地顿巴斯战役的M270多管火箭发射器。上周，美国、德国、英国等国家发表了援助尖端高速机动炮兵火箭系统（HIMARS）、Mi-17直升机、战术装甲车的计划。法新社报道说：“如果西方尖端武器供应到顿巴斯前线，将对俄罗斯军队造成巨大打击，”“这是普京发出警告的原因。” 随着顿巴斯攻防战愈演愈烈，乌克兰军队损失惨重。乌克兰总统泽连斯基5日表示：“平均每天有60至100名我国军人阵亡。”越南战争时美军损失最严重的1968年，美军阵亡人数平均每天不到50人。泽连斯基当天前往东南部扎波罗热前线的部队，鼓舞士气。 俄罗斯和西方围绕乌克兰粮食的矛盾也在激化。美国《纽约时报》当天报道说：“俄罗斯正在推进把从乌克兰掠夺的小麦卖给非洲的方案。”非洲联盟主席、塞内加尔总统萨勒3日在与普京总统的首脑会谈中讨论了非洲粮食危机。美国国务院表示，正在与巴基斯坦、孟加拉国及非洲12个国家等“为阻止被盗粮食的销售而进行合作”，并（向这些国家）警告，3艘俄罗斯货船装载从乌克兰偷来的小麦离开港口。乌克兰政府主张，俄罗斯自今年2月24日入侵以来，最多偷走了50万吨小麦。

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