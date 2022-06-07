朝野政党就国会后半期各委员会组建问题意见对立. June. 07, 2022 07:48. by 洪禎秀, 朴訓祥 hong@donga.com,tigermask@donga.com. 围绕包括国会法制司法委员长在内的第21届国会后半期各委员会组建的协商，朝野政党的场外心理战正在升温。但是朝野连正式协商的会晤日程都没有达成协议。随着国会机构组建被推迟，国民力量党正在计划在没有人事听证会的情况下强行任命部分国务委员候选人。 国民力量党院内代表权性东在6日召开的记者招待会上再次强调：“如果国会议长由共同民主党人选出，司法委员长应该由院内第二大党国民力量党来担任。”权性东表示：“我对共同民主党院内代表朴洪根说过，‘只要把法制司法委员会给我们，协商就会一泻千里地进行’，”“如果不能达成协议，这是院内第一大党共同民主党的责任。” 相反，朴洪根当天在脸书上表示，“现在应该负责国家安保的执政党应该做出的最佳选择，是放弃党利党略，立即选出国会议长，使国会恢复正常”，向国民力量党施压。 共同民主党持续内讧，也是朝野协商延迟的背景。共同民主党相关人士表示：“只有成立紧急对策委员会，包括国会机构组建协商在内的朝野悬案才会有点眉目。” 因此，高层公务员候选人的人事听证会也处于没有约定的状态。5月16日已提交听证申请案的国税厅厅长候选人金昌基的听证期限已过。尹锡悦总统计划于8日要求重新发送金昌基的人事听证经过报告书。权性东就金昌基一事表示：“因为国会的错误没能召开听证会，不能把责任转嫁给政府，”“要在没有听证会的情况下任命，难道不是不可避免的吗?” 权性东还就社会副总理兼教育部长朴顺爱、保健福利部长金升熙、联合参谋本部议长候选人金升谦表示：“将向总统室转达请求，在结束国会机构组成后通过人事听证会，由总统决定任命与否，”“如果到本月底为止国会委员会组建尚未完成，即使政府单方面任命，（国会）也无法说什么。”

한국어