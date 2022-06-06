乌克兰东部顿巴斯激战之中，首都发生连环爆炸. June. 06, 2022 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 乌克兰首都基辅当地时间5日发生连环爆炸。乌克兰军方当局表示：“不仅是东部的顿巴斯，针对全国主要地区的基础设施，俄罗斯军队的导弹攻击仍在继续。” 据美联社等媒体报道，基辅市长维塔利·克里茨科当天通过社交媒体“电报”表示：“基辅东北部的达尔尼茨基和德尼普洛夫斯基发生了连环爆炸事故，”“幸好只有1人住院，没有死亡者。”乌克兰军队联合参谋部在爆炸事故发生后表示：“俄罗斯军队正在持续对包括基辅在内的军事及民间主要设施进行导弹空袭。” 东部的顿巴斯攻防战持续激烈。乌克兰、俄罗斯两军4日和5日在顿巴斯卢甘斯克州补给据点塞维罗多涅茨克一带展开了激战。俄军总参谋部表示：“乌克兰军队在塞维罗多涅茨克战役中遭受致命损失，正在撤退。”卢甘斯克州州长塞尔希·海达伊反驳道：“夺回了曾经移交（给俄罗斯）90%的塞维罗多涅茨克领土中的20%左右。” 1.6万名俄军兵力集结在顿巴斯的另一个据点顿涅茨克州斯洛维扬斯克地区，战斗将更加激烈。美国有线电视新闻网（CNN）4日报道说，特别是缺乏精密打击导弹的俄罗斯军队无差别地发射了不受制导的导弹，导致平民伤亡和设施损失正在增加。实际上，当天顿涅茨克各地发生了数次爆炸，导致5名平民死亡，20多人严重受伤。乌克兰总统泽连斯基批判称：“俄罗斯军队不分青红皂白地炮击破坏了世界文化遗产斯维亚托希尔斯克的奥尔塞因茨教堂，”“俄罗斯入侵之后，熬过了二战的113个主要教堂被毁灭了。”

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