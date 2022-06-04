“解决供给不足……机票价格将分阶段下降20%至30%”. June. 04, 2022 08:54. by 金在亨记者、申东镇记者 monami@donga.com、niceshin@donga.com. 随着韩国政府决定从8日开始24小时运营仁川机场国际航线，正在暴涨的机票价格稳定化的可能性备受关注。 据航空业界3日透露，航空公司为应对下周国土交通部的航空需求调查，正在掌握各路线的需求和职员的工作日程等。这是为了解除每小时飞机到达航班限制（插槽限制）和夜间飞行禁止时间（宵禁）等国际航线增编限制，从而制定增编计划。有预测称，以人气路线为中心，增编步伐将加快。也有人预测，如果航班增加，特别是夜间及凌晨飞行增加，价格自然会下降。 旅游业界也期待，如果夜间航班供应增加，机票价格就会下降。也有人预测，过去在旺季可以看到的夜间及凌晨飞行将再次活跃起来。某旅行社相关人士表示：“航空公司为了分析需求，已经与旅行社开会等，正在积极行动，”“如果供应不足得到解决，机票价格也将分阶段下调20~30%。” 不过，也有人预测，由于航空公司人力不足和入境前基因增幅（PCR）检查义务化等剩下的防疫措施，增编速度不会像预想的那么快。韩国的最大通航国中国航线尚未恢复正常，也将成为增编计划的绊脚石。航空业界相关人士表示：“还存在补充因长期休假而脱离的人力的问题。剩下的入境防疫程序仍然是旅游需求减少的原因。在制定增编计划时，将不得不考虑到这一点。”

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