京畿道8913票之差的胜负、交叉投票……执政党和在野党都不能掉以轻心的民意. June. 03, 2022 07:33. . 0.15个百分点的差距决定了是悲还是喜。被认为是6月1日地方选举最大胜负点的京畿道知事选举，最终胜出者是共同民主党候选人金东兖。昨天凌晨，在开票接近尾声时，金东兖超过了国民力量党候选人金恩惠。共有580多万人参加了投票，但两位候选人的票差只有8913票。 这样的结果意味深长。除湖南地区和济州道外，国民力量党试图包揽其余13个市、道知事席位，但在最后关头受阻。更何况，京畿道人口约为1400万人，占全国的四分之一。共同民主党也往返于地狱和天堂之间。在3月9日总统选举中，李在明候选人以5.3个百分点的得票率获胜，在初期曾预想金东兖会轻松获胜，但因为各种不利因素叠加，苦战之后最终好不容易赢得了直冒冷汗的胜利。 京畿道是此次地方选举的象征性胜负点。在执政党内部，事实上是依靠尹锡悦总统的心意即“尹心”的候选人和从党内公推过程开始就得到所谓“明心”支援的候选人之间的对决。围绕新政府的评价、大选失败者的早期登场、巨大在野党的内讧等融为一体。 对于这场胜负中的败北，尹锡悦总统和国民力量党应该紧张起来。4年前共同民主党包揽了京畿道31个基础团体长职位，这次国民力量党占据了22个。尽管如此，京畿道知事还是被共同民主党拿走了。也就是说，不少选民分别选择了道知事、市长、郡守。首尔等其他地区也有很多地方呈现出交叉投票的局面。可以说，对尹锡悦总统和“尹核心有关”等新实权人士的牵制心理已经启动。此外，还要正确解读对检察机关和MOFIA（财政党）得势等的市场舆论。“要是实现了单一化的话……”等说法是混淆本质的诊断。 共同民主党虽然拼死守住了京畿道，但城墙几乎倒塌了。从基础团体长选举结果中可以看出，相比对党的支持，人物论更为奏效。共同民主党强势地区投票率低，这本身就证明了共同民主党支持层对总统选举失败后连反省的迹象都没有的失望感。 京畿道知事选举是民心绝妙的缩影。仅从票数差距来看，几乎可以看作是平局。这是抛开谁赢谁输朝野都不要放松警惕的民心的警告。无论是执政党还是在野党，退一步，谦虚地表现出协治的姿态，这是0.15个百分点的胜负的意义。

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