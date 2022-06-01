“韩国文学令人感到惊讶又让人钦佩，所以决定向世人介绍”. June. 01, 2022 07:29. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 在1日至5日举行的今年首尔国际图书展上，各国出版人的交流备受关注。与因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情而通过在线或小规模面对面活动进行的2020年和2021年不同，今年将有18个海外出版社和12个国家的47名海外演讲者参加首尔国际图书展。海外出版界如何看待最近变得活跃的韩国文学的世界化呢？记者1日采访了参加“韩国文学作品成为世界焦点”会议的美国、加拿大、英国出版社的3名韩国文学负责人。 美国New Direction Publishing（1936年成立）宣传理事布兰妮•丹尼森为诗人金惠顺获得美国卢西恩•斯特利克亚洲文艺翻译大奖做出了贡献。特蕾西•赫伦编辑在加拿大Drawn&Quaterly（1990年成立）负责企划编辑。出版负责人克里斯汀•阿尔法罗在翻译韩江小说家的《素食主义者》的黛博拉•史密斯2015年创立的英国Tilted Axis Press工作。 ―第一次接触韩国文学时感觉如何？ “太兴奋了。因为我没有读过的种类作品太多了。应该说是有发现的乐趣吧。”（赫伦） ―介绍韩国文学的理由是什么？ “韩国文学令人感到惊讶又让人钦佩。以诗人金惠顺的《死亡自传》为例。虽然是以在韩国发生的事情（世越号惨案等）为原型的，但是要断定只有韩国人才能读的诗，这不是非常重要的诗吗？”（丹尼森） “虽然美国和加拿大介绍了很多日本文学，但韩国文学却并非如此。北美圈对韩国文学的需求非常充足。”（赫伦） ―李秀智、郑宝拉、孙元平等韩国作家在海外备受瞩目。您认为意义和课题是什么？ “最近，对韩国文学感到好奇的北美圈读者越来越多。防弹少年团、《鱿鱼游戏》、《寄生虫》等韩国大众文化的成长确实带动了韩国文学进军海外市场。但是超越大众文化的光环效果，韩国文学本身应该得到认可。”（赫伦） “韩国文学作品每年接连获得国际文学奖或入围候选名单，这可能会成为‘双刃剑’。如果被提名为国际文学奖候选人或获奖，很多海外读者都会来读韩国文学。但是国际文学奖的评委们（因为各国的安排）可能会犹豫要不要给其他韩国文学作品颁奖。”（丹尼森） “韩国文学之所以能在海外取得成功，得益于翻译《被诅咒的兔子》的许正范（安东•许）等翻译家的努力。最近与很多韩国翻译家一起工作，他们不仅翻译，还尽全力宣传作品。只有培养优秀的翻译家，韩国文学才能取得成功。”（阿尔法罗）

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