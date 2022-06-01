柳贤振挑战MLB1000局投手. June. 01, 2022 07:29. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “蓝色怪物”柳贤振（35岁•多伦多蓝鸟•照片）即将完成自己在美国职业棒球大联盟（MLB）的个人1000局投球。多伦多队31日预告说，柳贤振将在2日上午8时7分开始的与芝加哥白袜队的主场比赛中首发出场。 柳贤振在上月27日的比赛中负责5局，自2013年进军MLB以来共完成了999又三分之一局。如果在第1局上半局以白袜队为对象抓住2个出局，就能完成个人总计1000局。 到目前为止，在韩国投手中，在MLB舞台上投出1000局以上的只有“韩国特级”朴赞浩（49岁•退役）一人。1994年4月9日，朴赞浩身穿洛杉矶道奇队的队服首次参加MLB比赛，在2001年5月10日与佛罗里达队（现迈阿密队）的比赛中，投球局超过了1000局。这是他出道2588天后创下的纪录。 如果柳贤振在2日投满1000局，将是自2013年4月3日进军MLB后时隔3347天后创下同样的记录。柳贤振的局消化能力不如朴赞浩的最大原因是肩部手术。因该手术，柳贤振在2015年跳过了整个日程，2016年也只参加了1场比赛，只取得了4又3分之2局的成绩。2018年他也因受伤只完成了81又三分之一局，2020年因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情扩散，赛季日程减少，只完成了67局。 芝加哥白袜队是柳贤振唯独表现较弱的对手。去年首次面对白袜队的柳贤振在2场比赛中，在9又3分之2局内，以12个被安打（4个被本垒打）失10分的数据，只取得了2负的惨淡成绩。

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