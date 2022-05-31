胎教音乐排名. May. 31, 2022 08:03. . 青年时曾在一个聚会上工作过。由于大部分成员都是年轻的父母，因此一到休息时间，主要讨论育儿问题。因为大家都抚养着差不多年龄的孩子，所以通过提问和诉苦得到了安慰。其中一位朋友显得有点特别，每当别人吐露对孩子的苦恼时，她就会拿出手册问：“您胎教的时候放了什么音乐呢？”如果对方父母回答了，她就会写在手册上，并自言自语地说，“最好不要听这种音乐了。” 人们倾向于对某种现象要求明确、简单的结论。一旦被指为原因，就会打上“这是不好的”的烙印。随身携带手册的人也属于这种情况。即使说服孩子不听话是因为胎教音乐这一点没有根据，但就是不同意。 在某些战斗中，胜利者永远是名将，失败者永远是笨蛋。在军队之间的对决，武器之间的对决中也很容易打上这样的烙印。在第4次中东战争、戈兰高地战斗中，叙利亚的苏联产T-62虽然安装了115毫米滑膛炮，但却负于配备105毫米炮、装甲较弱的以色列军队的英国制百夫长坦克。T-62是不如百夫长的坦克吗？不能那样断言。此次战败有坦克操纵术、战车乘务员的力量、地形、战术能力和指挥能力等多种因素。 那又会有人问，世界上有很多战车，有必要为T-62辩护吗？“是不是喜欢苏联？”这种思考方式会使思考能力和分析能力退步。我们分析武器并不是为了用文件上的规格（spec）来排名。这是为了正确计算武器在不知何时何地发生的战争中所能发挥的力量。spec不是能力的晴雨表。正确的标准是“在组织尝试的行动中能发挥什么样的力量”。spec也要能配合目的进行自由设定。我们的社会不允许这样的spec发生，所以只有机械文凭不断增长，而人才被搁置不用，对此我们有必要进行深刻反思。

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