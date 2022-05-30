17岁的金娜英成为职业乒乓球“冠军赛女王”. May. 30, 2022 08:03. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “韩国女子乒乓球的希望之星”金娜英（17岁•浦项能源•照片）主导了职业乒乓球元年女子组综合冠军。 28日，浦项能源队在水原广桥摔跤体育馆举行的“2022韩国职业乒乓球联赛（KTTL）韩国联赛（第一级联赛）冠军争夺战一番战”上，凭借金娜英在两场单打比赛中的出色表现，以3比1战胜了三星生命队。在常规赛中排名第一（12胜4负•积42分），已拥有1胜优势的浦项能源队无需进行第2场比赛，提前获得了季后赛冠军。在职业乒乓球冠军赛上，先获得2场胜利的球队将登上冠军宝座。 浦项能源队主教练全慧京（45岁）从先发制人重要的第一单打开始，就派出了对内年龄最小的队员金娜英。三星生命队也以2020年东京奥运会国家代表崔孝周（24岁）进行了反击。金娜英在第一局以11比9击败对手，赢得比较艰险，但在第二局她以11比3轻松击败对手，为本队拿下了一场胜利。金娜英在球队第二单打赢球，而双打输掉总比分2比1的情况下进行的两队的第4单打比赛中，以2比1击败了边瑞英（19岁），确定了本队的冠军。全教练评价道：“在球队王牌选手全智姬（30岁）因伤缺阵的情况下，（金）娜英发挥了应有的作用。”浦项能源队是今年4月在全国男女选手大赛女子普通组夺冠的强队。但是长时间作为王牌选手活跃的全智姬因伤缺阵，预计将会出现战斗力空白。 当天，男子组常规赛排名第一的三星生命队（积52分）也以3比2战胜了排名第二的国军体育部队（尚武队•积51分），成为职业乒乓球元年综合冠军的主人公。赵大成（20岁•三星生命）在两队大比分2比2战平的第5单打比赛中以2比0战胜了赵承珉（24岁•尚武），为本队赢得了最后的胜利。

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