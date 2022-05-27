地方选举开始事先投票……参与才能阻止歪曲民意. May. 27, 2022 07:50. . 6月1日地方选举的事先投票从今天开始将进行两天。朝野表示“只有投票才能获胜”，争先恐后地鼓励事先投票。这是因为地方选举的投票率低于总统选举或国会选选举，因此根据支持层参与多少投票，决定胜负的可能性更大。 抛开朝野的选举战略，地方选举投票率低是个问题。1995年首次地方选举时，投票率达到68.4%，此后投票率大多停留在50%出头。在2018年地方选举时，投票率达到60.2%，位居历史第二，但10人中仍有4人回避投票。 好在引入事先投票制度后，地方选举投票率逐渐上升。实际上，2014年地方选举时在全国单位选举中首次实施的事先投票，参与率逐渐提高，呈现出带动全体投票率上升的趋势。在今年3月9日总统选举时，创下了36.9%的历史最高事先投票率。新冠危机仍在持续，希望这次也能通过积极的事先投票行使参政权。 今年迎来第八次的地方选举是不亚于总统选举和国会选举的重要选举。这会对国民个人的日常生活产生更密切的影响。尽管如此，对地方选举本身漠不关心或对各候选人的政策或前景没有进行充分的讨论，只讲究是否支持特定政党的“不要问投票”行为，事实上仍在延续。 其结果，广域市、基础团体长等因牵连到各种不正之风或不道德行为而不光彩地辞职的事例反复出现。特定政党包揽团体长和地方议员的情况也经常发生。也有很多人批评说，资格和力量不足的人左右了地方政治。《东亚日报》的分析结果显示，参加此次地方选举的基础团体长候选人中，每5名中就有2名有过酒后驾驶、施暴、受贿等前科。 只有比较、研究各政党的路线和候选人的资质，积极参与投票，地方自治才能复活。如果投票率低，由组织能力决定胜负的可能性必然增大。这会导致民意被歪曲。关心地方选举、提高投票率是草根民主的关键。积极利用事先投票是简单的方法。中央选管委也应该做好准备直至最后阶段，避免卷入上次大选时“箩筐投票”等管理不善的争议。

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