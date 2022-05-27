“英超最佳射手之间的对决”……孙兴慜-萨拉赫下月将上演上岩对决. May. 27, 2022 07:51. by 金東昱 creating@donga.com. 本赛季英格兰足球超级联赛（EPL）射手王孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）将戴上国家足球队队长袖标，与巴西的内马尔（30岁•巴黎圣日耳曼队）、埃及的穆罕默德•萨拉赫（30岁•利物浦队）等世界级球星展开重量级对决。 韩国国家队将于下月2日晚上8时在首尔世界杯体育场与国际足联（FIFA）世界排名第一的巴西队进行友谊赛。随后，6日晚8时在大田世界杯体育场迎战智利队（第28位），10日晚8时在水原世界杯体育场迎战巴拉圭队（第32位）。最后将于14日在首尔世界杯体育场与萨拉赫所属的埃及队展开对决。埃及官方媒体《阿尔阿赫拉姆》26日报道说，埃及足协就与韩国队的友谊赛达成了协议。 韩国队在2022卡塔尔世界杯上与乌拉圭（第13位）、葡萄牙（第8位）、加纳（第60位）被同分在H组。巴西、智利、巴拉圭是针对乌拉圭和葡萄牙的模拟考察对象，而埃及则是针对同属非洲的加纳的模拟考察对象。 四连战中最引人关注的比赛是与巴西和埃及队的交锋。巴西队中不仅有内马尔，还有小维尼修斯（22岁•皇家马德里）、加布里埃尔•热苏斯（25岁•曼城）等世界顶级球员。 1992年生人同岁的孙兴慜和内马尔的对决从比赛前开始就备受关注。25日与巴西队的比赛预售时，约有74万人蜂拥而至，导致预售网站瘫痪。6万3000张门票全部售罄，票价在交易网站上飙升到30万韩元以上。 韩国队曾6次与巴西队交锋，战绩为1胜5负，处于劣势。孙兴慜此前代表韩国队与巴西队进行了两次对决，此次是第三次，而他也将与内马尔展开第二次国家队层面的较量。2013年首次对决时，孙兴慜几乎默默无闻，而内马尔则以21岁的年龄加盟豪门球队巴塞罗那（西班牙），吸引了全世界的目光。9年后的今天，孙兴慜已经成为英超最佳射手，个人状态处在巅峰，而内马尔在所属球队中甚至出现了被放逐的传闻，立场发生了变化。距比赛还有一周的26日，内马尔通过仁川机场入境，此前在2013年巴塞罗那队和韩国国家足球队进行友谊赛之前，他还曾在首尔市内的百货商店进行了购物。 获得英超并列射手王的萨拉赫和孙兴慜的对决也备受关注。两名球员在本赛季英超联赛中直到最后一场比赛为止展开了激烈的竞争，最终两人各攻入23球，共享联赛射手王称号。这是孙兴慜和萨拉赫首次在国家队层面交锋。在本赛季的英超联赛中，两人进行过2次对决，孙兴慜在两场比赛中各攻入1球。萨拉赫在两场比赛中均保持沉默。韩国队与埃及队的交锋战绩为5胜7平5负，平分秋色。最近两队的交锋是在2005年2月，已过去17年之久。埃及队未能进入卡塔尔世界杯决赛圈。 智利队虽然缺少阿莱克西斯•桑切斯（34岁）、阿图罗•比达尔（35岁•以上国际米兰）等为国内球迷所熟知的球员，但将派出本•布雷雷顿（23岁•布莱克本）、加里•梅德尔（35岁•博洛尼亚）等新锐和老将参加友谊赛。巴拉圭队大举提拔新面孔，效力于英超联赛的米格尔•阿尔米隆（28岁•纽卡斯尔联队）比较引人注目。孙兴慜此前曾分别与智利、巴拉圭队进行过一次友谊赛，但未能斩获进球。

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