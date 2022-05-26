美国得克萨斯小学发生枪击事件……包括19名儿童在内，至少有21人死亡. May. 26, 2022 07:47. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国得克萨斯州一所小学发生枪击事件，造成19名儿童和2名教师等至少21人死亡。犯人是附近高中的18岁男性，在犯罪现场被警察击毙。 据美国有线电视新闻网（CNN）和《纽约时报》等媒体当地时间24日报道，当天上午，萨尔瓦多·拉莫斯（18岁）开车到得州小城市尤瓦尔迪的罗布小学前，进入校内后转悠到各个教室，用步枪和手枪不分青红皂白地对学生扫射。此次枪击事件导致19名二、三、四年级学生和四年级女教师等两名成人丧生。还有多名学生受重伤被送往医院，死亡人数有可能进一步增加。拉莫斯在警察出动并设置路障对峙时被枪杀。警方正在调查犯罪动机，认为很有可能是单独犯罪。 此次惨案是继2012年康涅狄格州桑迪胡克小学枪击事件后，10年来损失最大的小学枪击事件，其中包括20名儿童。特别是，本月14日在纽约州布法罗黑人居住地区的一家超市，一名18岁白人持枪乱射，导致10人死亡，仅过10天又发生如此惨剧，美国社会受到了巨大冲击。 美国总统拜登当天结束韩日巡访回国后在白宫发表演讲时表示：“失去孩子，就像灵魂被撕走了一块。我们为什么要和这样的大屠杀一起生活呢？我们社会面对这一勇气的脊梁何在?”，强烈要求国会处理枪支管制法案。

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