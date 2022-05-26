印度继禁止小麦出口后又对白糖出口设限. May. 26, 2022 07:48. by 金聖模 mo@donga.com. 据路透社当地时间25日报道，世界第二大糖出口国印度以粮食安全为由，限制了糖的出口。此前，印度曾禁止小麦出口。由于俄罗斯入侵乌克兰，担心粮食供应不足导致全世界粮食困难，主要粮食及食品出口国家的保护贸易措施正在扩散。 据路透社报道，印度政府将今年的糖出口量限制为1000万吨，并规定6月至10月向海外运出的糖必须得到政府的许可。印度是世界最大的白糖生产国，其出口也继巴西之后位居第二。印度政府表示：“这是为了防止糖出口增加导致国内糖价上涨而采取的措施。”位于孟买的贸易公司经销商表示：“政府担心粮食价格通货膨胀，想在第四季度庆典期间充分供应白糖。” 印度政府宣布限糖出口后，世界粮食市场立即做出了反应，伦敦期货交易所的白糖价格上涨1%以上。但印度白糖出口商预测，虽然出口量受到限制，但生产预测值增加，因此可以销售相当数量的白糖。但其他白糖生产国也出台了出口限制措施，因此有人担心国际白糖价格上涨等影响会增大。实际上，巴基斯坦也在9日宣布了全面禁止出口白糖的措施。 由于乌克兰战争，各国的粮食安全措施正在加强。印度以稳定国内供应为由，13日禁止了小麦出口。印度尼西亚和马来西亚也分别禁止出口棕榈油和鸡肉。主要谷物生产国俄罗斯和乌克兰的供应停止，其他食品出口国家限制出口，成为各国通货膨胀的主要原因。 国际货币基金组织最近警告说：“30多个国家限制了包括食品和能源在内的主要原材料贸易，”“将过去数十年的经济整合恢复到原状，将使世界更加贫穷和危险。”美国花旗集团副总经理杰伊·科林斯也表示：“世界各国领导人应该冷静地围坐在谈判桌上，讨论如何管理贸易食品投资。”

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