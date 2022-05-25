三星-现代汽车-乐天-韩华，600万亿韩元的“大手笔未来投资”. May. 25, 2022 08:03. by 宋忠炫, 郭道英 balgun@donga.com,now@donga.com. 三星、现代汽车、乐天、韩华等韩国大企业24日发表了接近600万亿韩元的超大型投资计划。据分析，此举是为了先发制人地投资半导体、生物、移动出行、能源等负责未来韩国经济的尖端产业，在全球市场上占据优势。 三星当天表示，为了培育未来产业，计划到2026年为止的5年间共投资450万亿韩元。其中，国内投资额达360万亿韩元，占全体投资额的80%。三星计划通过此次投资，在存储器半导体市场上保持超差距，在半导体设计和半导体代工市场也培养全球竞争力。三星还计划在生物、人工智能、第六代（6G）通信领域继续进行攻击性投资。 现代汽车和起亚、现代摩比斯公布了到2025年为止的4年内仅在国内就投资63万亿韩元的蓝图。现代汽车计划在电动汽车、氢燃料电动汽车、混合动力车等环保事业高度化等方面投资16.2万亿韩元，在未来航空移动和无人驾驶等方面继续投资。 乐天计划在新设生物工厂和开发大规模综合购物中心等加强未来产业和现有产业力量方面，在5年内投资37万亿韩元。乐天还计划对地区经济和未来产业生态系统建设、创业培育等进行投资。韩华集团表示，将在5年内对能源、碳中和国防产业、宇宙航空等领域进行37.6万亿韩元的投资，其中包括国内20万亿韩元的投资。 据分析，韩国大企业之所以推出攻击性的投资计划，是为了应对加强韩美经济、技术同盟等全球经济结构重组的情况。也就是说，将动员所有投资力量，打造尖端产业的基础体力，培养全球竞争力。据分析，其中还包含了增加以国内尖端产业为中心的优质工作岗位，强化企业作用和责任的意志。 企业家们当天在大韩商工会议所举行了“新企业家精神”宣布仪式，成立了“新企业家精神协议会”。大韩商工会议所会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、韩国经营者总协会会长孙京植、“优雅兄弟”董事会主席金奉镇、Market Kurly代表金瑟雅等76名企业家，决定通过“青年招聘接力”等方式解决社会问题。

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