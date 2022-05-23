去年希望捐赠器官的人超过17万人. May. 23, 2022 07:57. by 柳根亨 noel@donga.com. 仅去年一年，表示有意捐赠器官和人体组织的人就超过17万名。 据保健福利部22日透露，去年器官及人体组织捐赠志愿者达到了17.5864万名，比2020年（12.9644万名）增加了4.6万多名。具体来看，希望捐赠器官的人有8.8865万名，捐赠人体组织有7.0068万名，损赠造血干细胞有1.6931万名。 虽然捐赠申请者正在增加，但实际捐赠事例比主要国家少。去年脑死亡捐赠者为442例，比前一年（478名）小幅减少。国内每100万人中脑死亡捐赠率为9.22人，低于美国（38.03人）、西班牙（37.40人）、英国（18.68人）、德国（11.00人）。去年等待器官移植的人数为4.5830万名，比前一年（4.3182万名）有所增加。福祉部相关人士表示：“对器官捐赠的认识变化并没有延伸到实际捐赠的扩大。” 此外，福利部决定与韩国器官组织捐赠院、韩国职业足球联盟一起进行“与K联赛一起的器官捐赠活动”。国立器官组织血液管理院院长郑永基（音）表示：“在迎来2022年世界杯之年之际，期待对足球的关心能够延续到分享生命上。”

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