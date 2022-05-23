孙兴慜被欧洲体育评选为本赛季“欧洲最佳球员”. May. 23, 2022 07:58. by 兪載泳 elegant@donga.com. 效力于英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队的孙兴慜（30岁•照片）成为了《欧洲体育》评选的本赛季“欧洲最佳球员”。 21日，《欧洲体育》将孙兴慜选为在2021~2022赛季欧洲足球联赛中表现最出色的球员。欧洲体育报道说：“在里奥内尔•梅西（36岁•巴黎圣日耳曼队）停滞一年的时间里，发生了令人吃惊的事情。对于‘谁是最棒的’的问题，出现了20~30个正确答案。而我们的答案是孙兴慜。” 《欧洲体育》评价说，孙兴慜的表现比效力于EPL的穆罕默德•萨拉赫（30岁•利物浦）还要出色。比较球队的情况，给了孙兴慜很高的分数。在欧洲体育选定孙兴慜时，在联赛还剩下最后一场比赛的情况下，孙兴慜以21个进球落后萨拉赫1个，排在射手榜第2位。欧洲体育分析说：“萨拉赫效力于具备多进球系统的本赛季世界顶级球队，但孙兴慜却没有这样的待遇。”欧洲体育解释说：“孙兴慜在赛季前半期在似乎没有得分意志的主教练（努诺•桑托）手下踢球，在后半期虽然好多了，但是与每两周就希望辞职的主教练（安东尼奥•孔蒂）在一起等，经历了很多困难。”欧洲体育对孙兴慜在没有一个点球的情况下攻入21球也给予了高度评价。萨拉赫的22粒进球中有5粒是点球。 另外，孙兴慜虽然也入围了EPL“年度最佳球员奖”8人提名，但被凯文•德布劳内（31岁•曼城）击败，未能获奖。EPL事务局22日表示：“在2019~2020赛季也曾获奖的德布劳内表现出色。加上20支球队的队长、专家和球迷的投票，他获得了获奖的荣誉。”但是阿斯顿维拉队的传奇加布里埃尔•阿邦拉霍（36岁）表示：“孙兴慜自由自在地使用左脚和右脚，进球把握能力十分突出。如果是我，肯定会选孙兴慜。”阿邦拉霍补充说：“如果孙兴慜在曼城或利物浦这样的球队效力，应该能进25~30球。”

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