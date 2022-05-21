拜登访韩之际，“世界末日飞机”被紧急派往日本. May. 21, 2022 07:31. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 在美国总统拜登访韩之际，被称为“世界末日飞机”的核空中指挥控制系统（E-4B）被转移部署到日本冲绳嘉手纳基地。 通常，美国总统在海外巡访时，E-4B会在访问国或附近地区待命，以防发生紧急情况。但公开飞行路线和目的地实属罕见。分析认为，这是针对拜登总统的访韩和韩美首脑会谈（21日），对准备发射洲际导弹和进行核试验的朝鲜发出的警告。 据军用飞机追踪网站20日透露，美国空军一架E-4B飞机于韩国时间19日晚从马里兰州安德鲁斯基地起飞，20日下午抵达嘉手纳基地。这与拜登乘坐的专机（空军一号）在京畿道乌山空军基地着陆时几乎在同一时间完成了移动部署。被称为“守夜者”的E-4B在核战争爆发时指挥洲际导弹、核轰炸机、核潜艇等美国所有核战斗力和陆海空部队。这就是被称为“世界末日飞机”的原因。 这架飞机体内外还具备了面对核爆炸时产生的电磁脉冲也能保护电子装备的尖端防御系统。虽然战时乘坐的是美国总统，但平时国防部长、参谋长联席会议主席等都用它去海外出差。去年3月美国国防部长奥斯汀访韩时乘坐该飞机来到这里，引起了人们的关注。韩国军方相关人士表示：“美国总统海外巡访时暴露E-4B航迹是非常罕见的事情，”“这是拜登总统在韩日巡访期间应对朝鲜核试验、发射洲际导弹挑衅的牵制之举。” 在这种情况下，美国空军的“眼镜蛇球”（RC-135S）侦察机20日也飞临半岛东部海域，监视朝鲜发射洲际导弹的迹象等挑衅情况。

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