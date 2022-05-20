Kakao娱乐兼并美国网络漫画-网络小说子公司. May. 20, 2022 08:01. by 金道炯 dodo@donga.com. Kakao娱乐与去年收购的美国网络漫画和网络小说平台子公司进行合并，将加强以内容物为中心的“Beyond Korea”战略。 Kakao娱乐19日表示，将兼并北美网络漫画子公司Tapas Media和网络小说子公司Radish Media。以Radish吸收Tapas的形式，新合并法人首席执行官（CEO）由Tapas代表金昌元担任。法人名称尚未确定。 作为北美最早的网络漫画平台的Tapas和2016年成立的网络小说企业Radish去年被编入Kakao娱乐的子公司。据推算，Tapas的月活跃用户（MAU）超过320万名，是代表北美的高端网络漫画平台。 据分析，此次合并是为了集结Tapas和Radish在北美积累的故事知识产权（IP）力量，创造协同效果的决定。新合并法人不仅包括Tapas和Radish，还包括Radish去年收购的Wuxia World等3个平台。合并后，虽然3个服务仍然独立运营，但将以合并法人的领导能力为基础，产生强大的协同效应。 Kakao娱乐方面期待，Tapas和Radish在当地构筑的10万名规模的创作者能够不受网络漫画和网络小说等领域的限制，推出备受瞩目的IP。合并法人还将致力于将原始IP扩展到音频内容、元宇宙（三维虚拟世界）、非同质化代币（NFT）等多个领域。实际上，Radish针对北美市场快速成长的音频内容市场，计划从今年中期开始推出主要作品的有声读物。 Kakao娱乐代表李镇洙（音）表示：“此次合并将超越平台之间的单纯结合，成为引领北美讲故事产业进化的转折点”，“将Tapas、Radish、Wuxia World的独一无二的IP力量和Kakao娱乐的韩国IP相结合，创造强有力、持续的IP成功事例。”李代表提出了在3年内实现全球交易额3倍增长、北美交易额5000亿韩元的目标。

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