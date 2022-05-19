权力的重量. May. 19, 2022 08:02. . 白脸少女凝视着画面外的观众。戴在头上的假发上挂满了白色的蝴蝶结。不仅装饰过分，重量看起来也相当大。承受着大假发重量的孩子叫玛丽亚•特蕾莎。她是西班牙菲利佩四世（Felipe IV）的女儿。小王女为什么戴着那么重的假发呢？ 贝拉斯克斯是17世纪西班牙黄金时代的代表画家。他作为菲利佩四世的宫廷画家活动，留下了众多王族的肖像画。这幅画中的模特特蕾莎在8岁时成为了王位继承人。也许是近亲结婚的影响，西班牙王室成员大多患有残疾或因病夭折。特雷莎的母亲也早早去世，唯一的王室继承人哥哥巴尔塔萨也在10多岁时突然去世。在表姐成为继母并生下儿子之前，她是西班牙正式的王位继承人。 这幅画是在公主接近结婚适龄期的13岁时画的。因为想和西班牙王室结婚的欧洲各国王室想要公主的肖像画，所以贝拉斯克斯为了送给潜在的丈夫们，不得不画很多幅。头上戴的蝴蝶装饰假发是宣传公主的装置。虽然每个文化圈都有差异，但蝴蝶象征着变身、希望、喜悦、爱情、灵魂、年轻女性等。特别是，少女假发上的蝴蝶意味着生产可能性，即多生的能力。原本是画成半身像的肖像画，但为了强调头部，将下部剪掉了。 特蕾莎于1660年与堂兄弟路易14世结婚，成为法国王妃。第二年她生下了王世子，之后又生下了2男3女等，在多生方面取得了成功，但是除了王世子以外的所有子女在5岁之前都死了。因为丈夫有很多爱妾，她一生孤独地生活，44岁就去世了。蝴蝶装饰的沉重的假发象征着她一生都要承受的权力重量，而这并没有带来爱情和幸福。

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