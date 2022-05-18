“最初的哲学”. May. 18, 2022 07:57. . 有因为考验而变得深邃的人。诗人金芝河就是这样。在他的回忆录中，有一个高中时期的故事。他对代数课不感兴趣，只是“勉强能免去零分的程度”。有一天，在代数课上，他在教材空白处涂鸦，结果被老师发现了。先生乱打一通他的头，还给他扣帽子说厕所里的涂鸦也是他干的。真冤枉。体育课也是这样。他因为不讨“军人出身的老师”的欢心而一直被嫌弃。不知缘由。 他上的学校根据成绩分成了上中下班。成绩参差不齐的他把上中下班都上了一遍。虽然是野蛮的分班制度，但得益于此，可以均匀地交到各种朋友。所以对他来说“出乎意料的是有很多拳头朋友”。无论高低，都是珍贵的缘分。 没有什么特别的故事。但是在故事前面加上“最初的哲学”这一非常了不得的题目，成为了特别的东西。把不公正的事情和交朋友的经验说成是最初的哲学。正如索伦•基尔克戈尔所说的“回头看，理解，向前看往前走，这就是人类的生活”一样，回头看，高中时期发生的事情就是凝视人类并开始思考的地方。 他成年后抵抗不义而遭受痛苦或无比珍惜和抚慰世界上的低人，也许是因为他的哲学。作为被关在监狱5年多的斗士诗人，最终把他变成了“生命的诗人”，也许也是因为这样开始的缘故。有一天，他看到蒲公英花籽从监狱墙缝里飞来开花的样子，哭了几个小时。蒲公英也进入监狱开花，人类的生命是多么宝贵。这是充满痛苦的灵魂充满生命神秘的瞬间。可以说最初的哲学结出了丰硕的果实。顿悟，即觉悟通过考验来到了他身边。

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