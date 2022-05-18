义气的杰克•尼克劳斯，拒绝1270亿韩元的诱惑，选择了PGA. May. 18, 2022 07:56. by 金東昱 creating@donga.com. “黄金熊”杰克•尼克劳斯（82岁•美国•照片）拒绝了约1300亿韩元的巨额资金，选择了美国职业高尔夫（PGA）巡回赛。 ESPN、《卫报》等海外媒体17日表示，尼克劳斯通过接受“Fire Pit Collective”的采访，从背靠沙特阿拉伯资本的LIV高尔夫邀请（系列）赛那里收到了引进提案，但他予以了拒绝。 尼克劳斯表示，“从LIV高尔夫邀请赛方面接到了1亿美元（约1276亿韩元）的提案，要求做与格雷格•诺曼所做的事情相似的事情。”传奇高尔夫选手诺曼（67岁•澳大利亚）目前担任主管LIV高尔夫邀请赛的LIV高尔夫投资的代表。尼克劳斯两次拒绝了LIV高尔夫邀请赛的提议。尼克劳斯表示，“一次用口头、一次通过书面形式说，‘我帮助了PGA巡回赛的开始，应该留在PGA巡回赛上’。” 尼克劳斯是在PGA巡回赛上73次夺冠的传奇选手。6次大师赛、5次PGA锦标赛、4次美国公开赛、3次英国公开赛冠军赛等，仅在PGA巡回赛大满贯赛事上就获得了18次冠军。这是超越“皇帝”泰格•伍兹（47岁•美国）在大满贯赛事上取得15胜的最多冠军记录。尼克劳斯在2018年被PGA评选为历史上最伟大的高尔夫选手第一名，也是代表PGA巡回赛的选手。 对于一直支持LIV高尔夫邀请赛的菲尔•米克尔森（52岁•美国），尼克劳斯表示：“我建议米克尔森要有耐心”，“虽然世界很宽容，但最终还是应该由本人决定自己想做什么。”米克尔森放弃参加将于19日开始的本赛季第二个大满贯赛事—PGA锦标赛。

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